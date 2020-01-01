محافظة القاهرة: لن نسمح بأي محاولات للبناء المخالف

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:56 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بمحافظة القاهرة، إن البرج السكنى فى منطقة الأميرية الذى انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنائه المخالف، حصل على رخصة بناء لدور أرضى و5 طوابق فقط، ولكنه قام ببناء الدور الأراضى و14 طابقا.

وأضاف "عوض" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة رصدت المخالفة وحددت له موعد لتنفيذ الإزالة، وبدأ بالفعل العمل على إزالته الآن، متابعا:" لن نسمح بأى مخالفة فى المبانى مرة أخرى أو تشكيل عشوائيات وفق توجيهات الرئيس السيسى".

ولفت "عوض"، إلى أن المبانى المخالفة تهدد صحة وسلامة المواطنين، لدرجة أن بعض المناطق المخالفة لا تستطيع سيارة مطافى أو إسعاف الدخول إليه، مشيرًا إلى أن تم رصد 20 برجًا بجوار المحكمة الدستورية، تم إزالة 13 برج منهم وجارى العمل على أزالة الباقين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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محافظة القاهرة رخصة بناء بوابة الفجر السيسي البناء المخالف

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