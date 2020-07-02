نوال الزغبي ترسل أمنياتها للسماء بالبالون في عيد ميلادها

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة نوال الزغبي، فيديو لها وهي تترك البالون يرتفع للسماء، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت" الزغبي"، وهي تترك البالون يرتفع للسماء قاصدة إرسال أمنياتها معه، وذلك في يوم ميلادها، خيث إحتقلت به منذ أيام مع عائلتها.


وعلقت "نوال" علي الصورة قائله: "لكل النشاكل اللي أنتم تحاولون إخفائها، إتركوها تذهب مثل البالون للسماء For every problems you try to hide , let them go like balloons in the sky".

وتبادل جمهور "الزغبي"، معها التعليقات حيث قالو: "أحلي وأجمل وأرق واحدة، فديتك، كل سنة وإنتي طيبة يا جميلة".

يشار إلي أن إحتفلت المطربة نوال الزغبي بعيد ميلادها منذ أيام مع أسرتها حيث فاجئوها بتورته عيد ميلادها، ونشرت ذلك من خلال فيديو لها عبر صفحتها الشخصية في "إنستجرام".

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