وائل الإبراشي: جائحة كورونا لم تنتهى كما يعتقد البعض

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لم ينتهى بعد كما يعتقد البعض، معقبًا:"عندما نصل إلى لقاح يكون متفق عليه رسميًا ودوليًا أنه مصل لفيروس كورونا نستطيع القول وقتها أن الجائحة قد انتهت".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مسجد الحسين له مكانة كبيرة وهو من أهم وأكبر المساجد فى مصر وقد تم إغلاقه، مشددًا على ضرورة التوازن بين عودة الحياة إلى طبيعتها والضوابط الصحية.

وشدد "الإبراشى"، على أن أزمة جائحة فيروس كورونا تجمع العالم كافة، ولم تنتهى بعد ولم تتراجع حدتها بل حدتها ترتفع، وهنا تكمن أهمية المسئولية المجتمعية، مستطردًا: " يجب أن نعمل ونحمى أنفسنا والمجتمع معًا مع عودة الحياة وعلى كل مواطن أن يفكر دائمًا كيف أعود سالمًا ولا أصيب أولادي".


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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