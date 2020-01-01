سيميوني: الفوز على ليفربول منحنا دفعة معنوية كبيرة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:31 م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
وكالات

علق دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على مواجهة فريقه أمام ريال مايوركا مساء غد الجمعة في افتتاحية الجولة 34 من الليجا.

وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة ريال مايوركا على ملعب واندا متروبوليتانو في انطلاقة الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال المدرب عندما سئل عن أداء فريقه عقب فترة التوقف، أنه "في كثير من الأحيان نتسرع في التعليق، لكن الليغا مثل المباريات، العبرة بالاستمرارية والاستمرارية يتم تقييمها في نهاية الموسم".

وأوضح "نحن لم نصل بعد إلى نهاية الموسم، وكما هو واضح لا يوجد تقييم لنا بعد".

ودافع سيميوني عن أن فريقه قد أظهر بالفعل خطا تصاعدياً قبل تعليق المسابقة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، بعد إقصاء ليفربول الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا، وهي "نتيجة مهمة" في رأيه "ستعطي دفعة مهمة للاستمرار في الليجا".

وأشاد سيميوني "بالمسئوولية الكبرى التي يتحملها لاعبو فريقه، الذين اعتبرهم "أهم شيء في كل هذا"، لأن المدربين "هم الذين يقودون الطريق" لكن اللاعبين هم" الذين يقودون الفريق وتحقيق الأهداف".

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