كريم فهمي يهنئ ندي كرم بعيد ميلادها

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص النجم كريم فهمي، علي تهنئة الفنانة ندي كرم بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعهما هو زوجته ومجموعة من أصدقائه.


وعلق علي الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا ندي لترد عليه قائله: "شكراً لأنكم عائلتي".


يشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، آخر أعمال كريم الدرامية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.


يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى،محمد ثروت، أحمد فتحي.

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