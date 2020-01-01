توقعات جديدة لأسعار الذهب في 2020

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:13 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
قال "أولي هانسن" رئيس استراتيجية السلع في"ساسكو بنك"  عبر مذكرة للعملاء، اليوم الخميس، إن الذهب لا يزال السلعة الأساسية الوحيدة التي أظهرت عائدًا إيجابيًا حتى الآن في عام 2020، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وذكر "هانسن" أن أسعار الذهب ستكافئ "المستثمر الصبور" في نهاية المطاف

وأضاف "هانسن" أن هناك العديد من الأسباب للاعتقاد بأن الذهب سيصل إلى 1800 دولار للأوقية مرة أخرى هذا العام مع ارتفاع قياسي جديد سيتبعه في السنوات القادمة، لكنه لم يقدم توقعات محددة لهذا الارتفاع القياسي المتوقع.

وأوضح "هانسن" أن أسباب دعم ارتفاع الذهب في النصف الثاني من العام تضمنت "الحاجة السياسية" إلى تسارع التضخم لدعم مستويات الديون وزيادة وفرة المدخرات العالمية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر .

وقال "هانسن" إن التغيير الإيجابي في التوقعات الأساسية أو الفنية من المرجح أن يجبر المستثمرين على العودة إلى السوق.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس  بنحو 0.6 بالمائة غلى 1769.60 دولار للأوقية، بعد أن تجاوز 1800 دولار للأوقية  هذا الأسبوع عند أعلى مستوى منذ 2011.

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