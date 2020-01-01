شيفيلد يونايتد يضرب توتنهام بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

حقق شيفيلد يونايتد فوزًا مفاجئًا على حساب توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









وبينما كان توتنهام ثامناً قبل المواجهة بـ45 نقطة، نجح شيفيلد في حصد 3 نقاط ثمينة على أرضه برامول لين، ليحقق أول انتصار له بعد ثلاث جولات ويحصد النقطة الـ47 صاعدا للمرتبة السابعة ومتفوقاً على آرسنال وتوتنهام، اللذين تراجعا للمركزين الثامن والتاسع على الترتيب.







نجح أصحاب الأرض في التقدم خلال الشوط الأول بهدف لساندير بيرغ (ق31)، وفشلت مساعي "السبيرز" في إدراك التعادل، ليعود شيفيلد وينجح في تسجيل الهدف الثاني مستغلاً اندفاع الضيوف (ق69) عبر ليس موسيت.







وزاد أوليفر مكبورني من محنة توتنهام بإضافة هدف ثالث (84)، قبل أن يسجل العائد من الإصابة هاري كين هدف الشرف للزوار في الدقيقة الأخيرة، ليفشل السبيرز في الفوز هذا الموسم على شيفيلد بعد التعادل بهدف لمثله في لقاء الدور الأول.







وتعد الهزيمة هي الأولى لتوتنهام بعد تعادله مرتين أمام بيرني ومانشستر يونايتد وفوزه مرة على وستهام يونايتد في آخر ثلاث جولات، والـ11 للفريق هذا الموسم مقابل 12 انتصارا و9 تعادلات.