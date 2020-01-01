هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها بحضور والدها

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قامت الفنانة هنا شيحة، بمشاركة فيديو "لايف"، محتفلة من خلاله بتخرج ابنها وذلك بوجود والدها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات، ومن أبرزها "مبروك الله يفرحك بي"، "فرحانة بيكو ترارالا"، "هيا قمر أصلا "، "عفكره انا زعلانه عشان دخلت اللايف بتاعكم وانتي قافلتيه اول مادخلت".



يذكرأن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" في الجزء الثالث منه،حكاية "اتفضلو في الصالون"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وتم عرضه في شهر سبتمبر الماضي.