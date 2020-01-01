جامعة الفيوم تحصد المركز الأول في تصنيف شنغهاي

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
ريهام على
قال اليوم الدكتور أحمـد جـابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن جامعـة الفيوم حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الفيزياء، وذلك ضمن تصنيف شنغهاي للعام 2020م.

Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2020-Physics.

وأكــد "شديد"، أن جامعة الفيوم قد احتلت المركز من (301-400) عالميــًا، متقدمة على العديد من الجامعات العالمية المرموقة في واحد من أهـم التصنيفات العلمية المعروفة.

وبهــذه المناسبة يتقدم سيادته بالتهنئة إلى كـافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة الفيوم، كما يتقدم سيادته بخالص الشكر والتقدير إلى أبناء الجامعة من الباحثين المتخصصين في واحد من أهم المجالات البحثية على مستوى العالم وهو مجال الفيزياء.

حيث صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لحماية السادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بالجامعة خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة النهائية بكليات ومعاهد الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد جابر شديد أن مجلس الجامعة، قد وضع عددا من الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل جميع مباني المنشآت الجامعية والتي تتضمن توفير كبائن التعقيم الشامل للأفراد واستشعار درجات حراراتهم وذلك على البوابات الرئيسية للجامعة، واستكمال أعمال التعقيم والتطهير لكافة مباني ومنشآت الجامعة وقاعات الامتحانات بكل الكليات قبل الامتحانات وأثناء الامتحانات يتم التعقيم يوميا وذلك من خلال العمالة المدربة، وتكليف الأمن بعدم السماح بالدخول من البوابات الجامعية بدون إرتداء الكمامات الطبية وأيضا عدم السماح بتواجد أي شخص داخل مباني الجامعة بدون إرتداء الكمامات الطبية وذلك من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والملاحظين والطلاب.

وشدد الدكتور أحمد جابر شديد على تواجد الأطقم الطبية بكل كلية وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة وتوفير المستلزمات الطبية ومستلزمات التعقيم من كحول وأقنعة واقية وكلور، كما تم توفير أماكن للعزل بمستشفى الجامعة للطلاب المشتبه في إصابتهم.

أما عن الضوابط والإجراءات التي سيتم اتخاذها داخل لجان الامتحانات، فقد أكد أ.د أحمد جابر شديد أنه تم توسيع المقاعد داخل القاعات الامتحانية لتحقيق التباعد بين الطلاب مما يسمح بترك مسافة تصل إلى ١.٥ - ٢ متر بين كل طالب وآخر، والحرص على دخول الطلاب وخروجهم من لجانهم الامتحانية بشكل منظم من خلال طابور منظم واحد تلو الآخر، كما تم التشديد على منع التجمع بلجان الامتحانات أو محيطها، وأن يتعامل الموظف المسئول عن الملاحظة الامتحانية مع الطالب من مسافة أكثر من مترين، وأن توزع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة بشكل منظم يحقق الحفاظ على الصحة العامة، والتأكيد على التزام الطالب باستخدام أدواته الشخصية من أقلام وآلة حاسبة.

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