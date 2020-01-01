تعافي 23 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى عزل الفشن ببني سويف

Advertisements

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تعافى ٢٣ حالة منالمصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من عزل مستشفى الفشن المركزي وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.



وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.



من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.



وتقدم وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور محمد عبد السلام مدير مستشفى الفشن المركزى على المتابعه المستمره للمستشفى.



حظر الأسواق



وفي سياق منفصل وجه محافظ بني سويف حزمة من التعليمات في صورة رسائل واضحة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبعة بالمحافظة لمنع تفشي والحد من إنتشار فيروس كورونا أبرزها "إلزام الموظفين والمواطنين بالكمامة وإستمرار غلق الأسواق ومنع إقامة الأفراح والحفلات وحظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم".



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الاربعاء، بحضور: الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف واللواء هشام شادي السكرتيرالعام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد والعقيد وفقى سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة ولمياء العربي مديرة المجالس واللجان وعزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.



كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والتعليمية ودور العبادة وماكينات الصراف الآلي والشوارع والميادين والمرافق العامة ومواقف السيارات، لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.



وشّدد المحافظ على استمرار وتكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى ورفع تراكمات القمامة أولا بأول ونقلها إلى المدافن الصحية الآمنة للحفاظ علي البيئة، مع أهمية توفير المستلزمات الوقائية لعمال النظافة والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات أثناء أدائهم عملهم حرصا على صحتهم وسلامتهم، والتصدي لأي محاولة لإقامة أسواق عشوائية لمنع أية تجمعات قد تتسبب في انتشار العدوى.



كما شّدد محافظ بني سويف على ضروة الإلتزام بحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي فى مداخل المنشآت وحظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم،مع وضع لافتات متضمنة كافة الإرشادات الوقائية والتدابير والإجراءات الاحترازية بمداخل كافة المنشآت.



وأصدر تعليماته لكافة المنشآت والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها إلا بعد ارتداء الكمامات وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية، بالتوازي مع المرور الميداني، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة في ضوء القرارات الأخيرة ضمن خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.



وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه التوجيهات والقرارات تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزارء وفي إطار خطة الدولة لتوفير بيئة صحية وآمنة ولمنع إنتشار الفيروس حرصا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين على السواء.

