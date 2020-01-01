أسعار الذهب ترتفع بالختام بعد جلسة متقلبة

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:48 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تحولت أسعار الذهب للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة مع تذبذب أداء الدولار الأمريكي خلال التعاملات وبالتزامن مع مكاسب الأسهم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة سوق العمل الأمريكي 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، فيما تراجع متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.

وتجاوزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة التقديرات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 10 بالمائة مع هبوط الصادرات.

وعلى الجانب الآخر، أقر مجلس النواب الأمريكي بالأمس تشريعاً يعاقب البنوك التي تتعامل مع المسؤولين الصينيين المؤيديون لقانون الأمن القومي الذي دخل حيز التنفيز في هونج كونج الثلاثاء الماضي وتم اعتقال حوالي 370 شخص بالأمس.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 10.10 دولار إلى مستوى 1790 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى 1766.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1777.28 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 97.261.

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