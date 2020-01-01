سفارة المملكة في الأردن تقيم ملتقى عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أقامت سفارة المملكة لدى الأردن ملتقى عن مشاركة الأردن في اجتماعات ‎مجموعة العشرين التي تستضيفها وتترأسها ‎المملكة العربية السعودية لهذا العام 2020م، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الصحة، الاعلام، الصناعة والتجارة والتموين، الطاقة والثروةالمعدنية، البيئة ووزير الزراعة، وامين عام وزارة الثقافة، بالاضافة لنخبة من الاقتصاديين والاعلاميين الأردنيين.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري :أن دعوة الأردن للمشاركة في قمة العشرين هي رسالة تأكيد علىالأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الأردن، والحرص على أن تكون مشاركة الأردن في القمة تعود بالنفع والفائدة عليه ،وأكد عمقالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الشقيقين ،مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية ومتمنياً للأردن دوام التقدم والازدهار، والمملكة وقيادتهاحريصة في دعوتها للأردن للمشاركة في اجتماعات المجموعة وذلك لتمكينه من طرح وجهات النظر والقضايا التي تهمه لتحقيق ما يمكنللأردن الاستفادة منه، مستعرضاً خلال اللقاء أهم التطورات والأوضاع الاقتصادية والانجازات التي تمكنت المملكة من تحقيقها وفق رؤيتها2030.

من جانبه أعرب الوزراء الأردنيين عن تقديرهم لمواقف المملكة المشرفة دائماً والداعمة للأردن بمختلف الظروف، وذلك لمواجهة أزماته الاقتصاديةالتي مر بها خلال العقد الأخير بسبب الأوضاع الراهنة، مثمنين التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين لما تتطلبه المصالح المشتركة في ظلالرعاية الكريمة التي توليها القيادتين الكريمين في البلدين.

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