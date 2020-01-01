بالكاچول.. نور اللبنانية تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت نور بالصورة ترتدي بدلة چينز، ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها ، وتغزل بها الكثير من متابعيها معلقين " قمر يا ملكة لبنان".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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