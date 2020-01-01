منه فضالي بأحدث ظهور في كواليس فيلم "زنزانة 7"

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شاركت النجمة منه فضالي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام' ، وظهرت منه بالصورة من كواليس فيلم زنزانة سبعة ، وظهرت بالصورة برفقة أحمد زاهر ونضال الشافعي .



وعلقت على الصورة قائله : بسم الله توكلنا علي الله فيلم زنزانة 7 عيد الأضحى إن شاء الله ، النجوم أحمد زاهر ، نضال الشافعي عبير صبري احمد التهامي مايا نصري إيهاب فهمي منه فضالي ، إلى إخراج إبرام نشأت.



فيلم "زنزانة 7" مقرر عرضه عيد الأضحي المقبل ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حب عمري وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.



مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم.

