الأهلي يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الزمالك

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي


رفض مسؤولي النادي الأهلي فكرة التعاقد مع عبد الله بكري الظهير الأيمن لنادي بيراميدز خلال فترة الانتفالات الصيفية المقبلة.

وجاء رفض الأهلي لفكرة التعاقد مع بكري بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعلة الحمراء والذي أكد أنه يهتم أكثر بتدعيم مركز الهجوم وليس الظهير الأيمن.

وبهذا القرار يكون الأهلي قد أفسح المجال لغريمه التقليدي نادي الزمالك للتعاقد مع بكري في نهاية الموسم الجاري بعد أن أظهر اللاعب موافقته على فكرة اللعب للأبيض.

ولا يمانع نادي بيراميدز في فكرة بيع عبد الله بكري في الميركاتو الصيفي الحالي نظرا لإنتهاء عقده في نهاية عام 2021 القادم لذلك يفضل النادي بيعه والاستفادة منه ماديا.

ويريد نادي بيراميدز الحصول على مبلغ 16 مليون جنية للموافقة على بيع بكري في الصيف ولكن نادي الزمالك سيتفاوض مع النادي الفترة المقبلة لمحاولة إقناعه بتخفيض هذا المبلغ.

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