البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع البنوك

اختتمت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، وعلى ارتفاع بقيادة قطاع البنوك الذى صعد بنحو 4.5 بالمائة بعد أن استفاد من أخبار إيجاد لقاح من قبل شركتي "فايزر" للأدوية و"بيون تك".





كما تلقت الأسهم الأوروبية الدعم مع مكاسب قوية لنظيرتها الأمريكية خلال التعاملات بعد تقرير الوظائف القوي.





وعلى صعيد آخر، تستمر التوترات حيال استمرار تفشي كورونا - الذي أصاب 10.7 مليون شخص حتى الآن - على نطاق واسع، وسط ارتفاع حالات العدوى بمستويات قياسية في الولايات المتحدة بالتزامن مع قرارات بعض الولايات برفع قيود الإغلاق الوطني.





وفي بيانات أوروبية، انخفضت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات، فيما ارتفع معدل البطالة هناك لكن بأقل من المتوقع.





وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.9 بالمائة ليصل إلى 368.2 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.3بالمائة إلى 6240.3 نقطة.





وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.5 بالمائة مسجلاُ 4549.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.8 بالمائة ليصل إلى 12608.4 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.1227 دولار.