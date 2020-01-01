هل يتخلى برشلونة عن ضم زميل ميسي ؟

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان يمر بأوقات صعبة في الوقت الحالي وذلك بسبب تراجع مستواه بشكل لافت.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم الأرجنتيني لم يسجل سوى هدف واحد في آخر 10 مباريات وهو حتى لم يتمكن من ذلك في المباراة التي فاز فيها إنتر ميلان بسداسية على الفريق المتواضع بريشيا في الجولة الماضية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من الممكن أن يحدث تغير بالنسبة لمستقبل النجم الأرجنتيني وأن يتراجع برشلونة عن فكرة التعاقد معه خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذه الصفقة.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه على الرغم من ذلك فإن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يرفض إعتبار ما يحدث مع مارتينيز بأنه مشكلة كبيرة وأكد أنه يثق به، حيث علق المدير الفني الإيطالي قائلاًُ: "لا يمكن إلقاء اللوم عليه، إنه يستحق التسجيل والحصول على رضا شخصي، أنا هادىء جدًا وأعمل، هادىء لأنني أعرف أن لدي رجال محترفين يحبون إنتر ميلان، قد يكون لدينا بعض العيوب لكنني هادىء جدًا بشأن جدية هؤلاء الرجال، إنهم رائعون".

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