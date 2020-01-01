مرعب وقد يتحول إلى وباء.. كل ما تريد معرفته عن فيروس "جي 4" بالصين

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:31 م
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
أصاب وباء فيروس كورونا أكثر من 10 مليون و499 ألف حول العالم، وتوفي 500 ألف شخص ويسعى العالم للتصدي لهذا الوباء من خلال إجراءات وخطط صارمة، ومؤخرا أعلن علماء في الصين تحديد سلالة جديدة من فيروس انفلونزا الخنازير قد تتحول إلى وباء عالمي.

سلالة جديدة
نشرت مجلة الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، اكتشاف باحثون في الصين، نوع من إنفلونزا الخنازير "جي 4"، وينحدر من الناحية الوراثية من سلالة "إتش 1"، طبقا للعلماء في جامعات صينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن "جي 4" يملك كل السمات الأساسية للتكييف بشكل كبير لإصابة البشر".

توصل الباحثون، للنتيجة بعد إجرائهم 30 ألف مسحة من خنازير في مسالخ ضمن 10 مقاطعات صينية ومستشفى بيطري، خلال الفترة بين عامي 2011 و2018، حيث عزل العلماء 179 فيروس من إنفلونزا الخنازير بنوع جديد من تفشى في هذه الحيوانات منذ 2016.

فيروس جي 4
أجرى الباحثون، تجارب على النمس لدراسة لإنفلونزا لأنه يظهر أعراض مشابهة لأعراض الإنسان في الحمى والسعال والعطس، وسجل العلماء، ملاحظات، أن "جي 4" كان شديد العدوى ويتكاثر في الخلايا البشرية، كما أنه يسبب أعراض شديدة خطورة عند النمس بالمقارنة مع فيروسات أخرى.

اكتشف العلماء، أن الفيروس جي4 ينتقل من الحيوانات إلى البشر، لا يوجد دليل على أنه ينتقل من إنسان إلى آخر، هو مايمثل مصدر قلق عند الخبراء في الوقت الراهن.

شبيه بالانفلونزا
يري الدكتور ضرار بلعاوي الأستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية، أن ظهور "جي 4" في الخنازير باعتبارها حيوانات "وسيطة وحاضنة" تستقبل الفيروسات لتمتزج وتطوّر سلالات من إنفلونزا.

أضاف ضرار، أن الفيروس "جي 4" يستطيع الانتقال من الحيوان للإنسان عبر قطرات السعال والعطاس، ليتكاثر في المجاري التنفسية، مضيفا أن نسبة 20 % من المصابين من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 35 عاما، كما أن خطورة "جي 4" تتمثل في أنه جديد على النظام المناعي للإنسان، وقد ينجم عنه وفيات كثيرة.

وقال أحمد المشتت أخصائي الجراحة بالمستشفى الملكي في لندن، إن الفيروس "جي 4" ليس خطيرا إذا لم ينتقل بين البشر، لكن تجربة العالم مع كورونا جعلت القطاع الطبي أكثر حذرا في التعامل مع الفيروسات.

ونفى المشتت، أن يكون "جي 4" أشد خطورة من فيروس كورونا لانه يشبه فيروسات الإنفلونزا، وقد يكون في المستقبل هناك لقاح له مثل اللقاحات التي تستخدم ضد الإنفلونزا، ولايمكن أن يتحول"جي 4" لجائحة لعدم وجود مؤشرات على ذلك، كما أن تفشي كورونا جعل العلماء يقظين أكثر لرصد أي فيروسات، 

خطورة الفيروس
قالت الدكتورة ميس عبسي الأستاذة والباحثة في علم الأدوية، إن الدراسة الصينية تؤكد أن 4 % من 230 شخص يعملون بمزارع لتربية الخنازير، ثبت وجود أجسام مضادة عندهم، وهو ما يثبت امكانية انتقال المرض من الحيوان للإنسان.

وأضافت ميس، "لا يوجد دليل حول إمكانية انتقال الإنفلونزا جي 4 بين البشر، أو قدرته على التحوّر ليصبح قادرا على القيام بذلك، يعتبر فيروس "جي 4" خليط من ثلاث سلالات من الإنفلونزا وهي "إتش 1 إن 1" انفلونزا الخنازير وباء 2009، سلالة انفلونزا الطيور، يحمل الثالث جينات من إنفلونزا تصيب الطيور والبشر والخنازير.

وأعتبرت الباحثة في علم الأدوية، أن "جي 4" خطيرا لأن جزءا منه فيروس من النمط "أي"، ولا يوجد عندنا مناعة ضدها، طالبت عبس بمزيد من الأبحاث حول "جي 4" لأن الدراسة اعتمدت على عينة صغيرة، حيث تحتوي الصين ما يقارب 500 مليون خنزير، علينا التركيز على كورونا باعتباره التحدي الأعظم أمام البشرية.

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