رسميا.. الترجي التونسي يعلن تعاقد مع نجم الزمالك السابق

أعلن نادي الترجي التونسي تعاقد رسميا مع حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك لمدة ٣ مواسم.





ونشر النادي التونسي صورة تعاقد النادي مع حمدي النقاز مع حمدي المدرب رئيس الترجي التونسي عقب إتمام التعاقد.





وكان النقاز قد فسخ تعاقده مع الزمالك في وقت سابق لعدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة ٣ أشهر متتالية، ليرحل إلى نادي سودوفا الليتواني ولم يشارك معه سوى في مباراة وحيدة قبل الرحيل عنه.





والجدير بالذكر أن النقاز دافع عن قميص نسور قرطاج في ٢٢ مباراة دولية، وشارك في كأس العالم الماضية والتي أقيمت في روسيا ٢٠١٨.



