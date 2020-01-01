شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للمتعافين من فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وخروجهم من مستشفى الحميات والواسطة المركزي بمحافظة بني سويف.

وأظهرت الصور المواطنين وهم يلتقطون الصور بفناء المستشفى، كما ذكرت الوزارة ان من بين الحالات الذين تم شفاؤهم سيدة تبلغ من العمر 86 عام.

ونشرت وزارة الصحة والسكان منشور توعوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن التدخين وتسببه في الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وقالت وزارة الصحة ان التدخين سبب رئيسي لأمراض الرئة، ونصحت المدخنين بالابتعاد عن التدخين بجميع اشكاله للتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والأمراض التنفسية الاخرى.


ويعد المدخنين أكثر عرضة للخطر، خاصة السجائر الإلكترونية فهذه تجعلك أكثر عرضة للخطر، كما ان هذه فرصة جيدة جدًا للإقلاع عن هذه العادة، كما يعد التلوث الجوي، الناجم عن دخان السجائر وغيرها، من مسببات الفيروس، خصوصًا وأن بعض أنواع الفيروسات والفطريات تتغذى من النفايات التي يرميها الإنسان، ما يعزز إمكانية نموها في الأماكن الملوثة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)
شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)
شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)
شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)
شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)
شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)
شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)
شفاء مصابة بكورونا تبلغ 86 عامًا وحالات أخرى بحميات بني سويف (صور)

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كورونا شفاء مصابة بني سويف

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