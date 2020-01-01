هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. الصحة تجيب (إنفوجراف)

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:39 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان منشور توعوي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن هل التدخين سبب للإصابة بفيروس كورونا أم لا؟.

وقالت وزارة الصحة إن التدخين سبب رئيسي لأمراض الرئة، ونصحت المدخنين بالابتعاد عن التدخين بجميع أشكاله للتقليل من فرص الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، والأمراض التنفسية الأخرى.

ويعد المدخنين أكثر عرضة للخطر، خاصة السجائر الإلكترونية فهذه تجعلك أكثر عرضة للخطر، كما أن هذه فرصة جيدة جدًا للإقلاع عن هذه العادة، كما يعد التلوث الجوي، الناجم عن دخان السجائر وغيرها، من مسببات الفيروس، خصوصًا وأن بعض أنواع الفيروسات والفطريات تتغذى من النفايات التي يرميها الإنسان، ما يعزز إمكانية نموها في الأماكن الملوثة.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. الصحة تجيب (إنفوجراف)
هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. الصحة تجيب (إنفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الصحة الرئة التدخين الاصابة

أخبار تهمك

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هل يخطف ألميريا صفقة الأهلي المنتظرة؟

منذ أقل من ساعة

عاجل - تحديد موعد عودة الدوري المصري.. والكشف عن المباراة الأولى للأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 5 ساعات

ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن موعد عودة الدوري المصري

منذ ساعة و 26 دقيقة

شرط مثير يفصل الزمالك عن ضم رجب بكار

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد اقترابه من الرحيل.. ماذا قدم "راعي الأبقار" كيكي سيتين في 171 يومًا مع برشلونة؟

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

كورونا والمدخنين.. تحذيرات من تزايد الإصابة بالفيروس

جمال شعبان: السجائر تزيد من نشاط فيروس كورونا (فيديو)

استشاري قلب يحذر من عادة يومية.. ويؤكد: "تؤدي لأزمة قلبية"

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

بعد تأكيد "الصحة العالمية" خطورته.. نصائح للمدخنين تحميهم من كورونا

جمال شعبان يحذر من التدخين السلبي: يصيب الجنين بأمراض القلب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

05:34 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

04:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن