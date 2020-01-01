محمود العسيلي نجم اول "حفله في البلكونه" اونلاين الجمعه ١٠ يوليو

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

يستعد النجم محمود العسيلي لاحياء حفل اونلاين علي مواقع التواصل الاجتماعي لجمهوره ومحبيه وذلك يوم الجمعه ١٠ يوليو في الساعه العاشره مساء وبذلك يفتتح عسيلي اولي حفلات مهرجان حفله من  البلكونه الذي يضم الفتره القادمه  ٨ حفلات غنائيه اونلاين لعدد من اشهر نجوم الغناء علي مدار الثلاثه اشهر القادمه.


وتظهر حفلات من البلكونه بشكل مبهر ومختلف في عالم الحفلات الاونلاين ويقوم بتنظيمه احمد غانم هاي ويف الذي قام بتنفيذ هذا المهرجان بشكل جديد ومختلف والذي صرح ان المهرجان يكون تحت مسمي "حفله في البلكونه" وهو يضم عدد كبير من الحفلات الاونلاين لعدد من اشهر مطربي الغناء خلال الفتره القادمة وانه يستخدم احدث التقنيات في التصوير و طريقه نقل الحفل اونلاين بأعلي جوده ليظهر الحفل بشكل جديد للجمهور علي منصات ومواقع  التواصل الاجتماعي وبمجرد الاعلان عن الحفل لاقت اعجاب العديد من جمهور التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه بشكل كبير .

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

شرط مثير يفصل الزمالك عن ضم رجب بكار

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - تحديد موعد عودة الدوري المصري.. والكشف عن المباراة الأولى للأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

هل يخطف ألميريا صفقة الأهلي المنتظرة؟

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

منذ ساعة الا ربع

بعد اقترابه من الرحيل.. ماذا قدم "راعي الأبقار" كيكي سيتين في 171 يومًا مع برشلونة؟

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن موعد عودة الدوري المصري

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

ليفاندوفسكي يوجه رسالة إلى ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

عاجل.. غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

05:34 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

تشكيلة مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

04:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن