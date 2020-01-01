محمود العسيلي نجم اول "حفله في البلكونه" اونلاين الجمعه ١٠ يوليو





يستعد النجم محمود العسيلي لاحياء حفل اونلاين علي مواقع التواصل الاجتماعي لجمهوره ومحبيه وذلك يوم الجمعه ١٠ يوليو في الساعه العاشره مساء وبذلك يفتتح عسيلي اولي حفلات مهرجان حفله من البلكونه الذي يضم الفتره القادمه ٨ حفلات غنائيه اونلاين لعدد من اشهر نجوم الغناء علي مدار الثلاثه اشهر القادمه.







