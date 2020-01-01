محمود العسيلي نجم اول "حفله في البلكونه" اونلاين الجمعه ١٠ يوليو
الخميس 02/يوليه/2020 - 05:31 م
أحمد رمضان متولي
يستعد النجم محمود العسيلي لاحياء حفل اونلاين علي مواقع التواصل الاجتماعي لجمهوره ومحبيه وذلك يوم الجمعه ١٠ يوليو في الساعه العاشره مساء وبذلك يفتتح عسيلي اولي حفلات مهرجان حفله من البلكونه الذي يضم الفتره القادمه ٨ حفلات غنائيه اونلاين لعدد من اشهر نجوم الغناء علي مدار الثلاثه اشهر القادمه.
وتظهر حفلات من البلكونه بشكل مبهر ومختلف في عالم الحفلات الاونلاين ويقوم بتنظيمه احمد غانم هاي ويف الذي قام بتنفيذ هذا المهرجان بشكل جديد ومختلف والذي صرح ان المهرجان يكون تحت مسمي "حفله في البلكونه" وهو يضم عدد كبير من الحفلات الاونلاين لعدد من اشهر مطربي الغناء خلال الفتره القادمة وانه يستخدم احدث التقنيات في التصوير و طريقه نقل الحفل اونلاين بأعلي جوده ليظهر الحفل بشكل جديد للجمهور علي منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وبمجرد الاعلان عن الحفل لاقت اعجاب العديد من جمهور التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معه بشكل كبير .