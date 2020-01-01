شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن موعد عودة الدوري المصري





أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة الدوري المصري مرة أخرى ، بعدما تقرر أن يستكمل خلال الفترة القادمة بعدما توقفت المسابقة لفترة طويلة .





وأعلن شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الدوري المصري سيعود يوم 7 أغسطس القادم بمؤجلات المسابقة .





وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "عوده الدوري العام رسميا 7 أغسطس الأهلي مع انبي و 8 أغسطس الزمالك مع المصري".





يذكر أن الاتحاد المصرى لكرة القدم سيعلن خلال ساعات عن مواعيد بطولة الدوري .





اقرأ أيضا.. أول مباراة للزمالك بعد عودة الدوري المصري

من جانبه، تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد توقف البطولة منذ شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

استقر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، على عودة بطولة الدوري في السابع من أغسطس المقبل.

أولى مباريات الزمالك بعد عودة الدوري المصري

من جانبه تدرس اللجنة الخماسية استئناف بطولة الدوري المصري بمباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي المؤجلة، لاسيما بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بشهر سبتمبر المقبل بدولة الكاميرون.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رفضه قرار عودة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصه على اللاعبين.

وفي نفس السياق قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا غدا الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري.

قرار مجلس إدارة النادي الأبيض الأبرز كان استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءا من اليوم الخميس.







