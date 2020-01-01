تشكيل مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:35 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
يستضيف اليوم ملعب الفريدو دى ستيفانو مباراة قوية تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره خيتافي ضمن مباريات الجولة ال 33 من بطولة الدوري الاسباني .

ويسعي ريال مدريد للفوز اليوم على خيتافي لإستغلال سقوط برشلونة أمام أتليتكو مدريد للإنفراد بصدارة الليجا الإسبانية بفارق 5 نقاط .

وستقام مباراة ريال مدريد وخيتافي فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فيرلاند مندي، سيرجيو راموس، رافائيل فاران ،داني كارفخال.
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، فيدي فالفيردي ،لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة تشكيل ريال مدريد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عمدة ليفربول يوجه رسالة لـ"صلاح"

منذ 36 دقيقة

تشكيل مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

منذ نصف ساعة

الكشف عن سر استبعاد هازارد عن مواجهة خيتافي

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

منذ ساعة و نصف

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

تشكيل مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

04:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن