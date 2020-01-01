تشكيل مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي

يستضيف اليوم ملعب الفريدو دى ستيفانو مباراة قوية تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره خيتافي ضمن مباريات الجولة ال 33 من بطولة الدوري الاسباني .





ويسعي ريال مدريد للفوز اليوم على خيتافي لإستغلال سقوط برشلونة أمام أتليتكو مدريد للإنفراد بصدارة الليجا الإسبانية بفارق 5 نقاط .





وستقام مباراة ريال مدريد وخيتافي فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.





التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند مندي، سيرجيو راموس، رافائيل فاران ،داني كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، فيدي فالفيردي ،لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيما.



