تشكيل مفاجئة لريال مدريد أمام خيتافي
الخميس 02/يوليه/2020 - 04:35 م
محمد جمال
يستضيف اليوم ملعب الفريدو دى ستيفانو مباراة قوية تجمع بين فريق ريال مدريد ونظيره خيتافي ضمن مباريات الجولة ال 33 من بطولة الدوري الاسباني .
ويسعي ريال مدريد للفوز اليوم على خيتافي لإستغلال سقوط برشلونة أمام أتليتكو مدريد للإنفراد بصدارة الليجا الإسبانية بفارق 5 نقاط .
وستقام مباراة ريال مدريد وخيتافي فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.
التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: فيرلاند مندي، سيرجيو راموس، رافائيل فاران ،داني كارفخال.
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، فيدي فالفيردي ،لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيما.
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