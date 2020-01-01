"الصحة" السعودية: لم نسجل إصابات كورونا لحالات متعافية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة لحالة متعافية من فيروس كورونا حتى الآن.





وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4.909 حالة تعافي جديدة و54 حالة وفاة.



