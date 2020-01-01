كاتب سعودي يفتح النار على النظام التركي

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:27 م
الرئيس التركي - أردوغان
الرئيس التركي - أردوغان

فتح الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، النار على النظام التركي، مؤكداً على أنه سيستغل ثروات قطر في تمويل احتلاله للدول العربية.

وكتب "آل الشيخ" تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التديونتات القصيرة "تويتر": "لن يخرج المحتل التركي من دويلة قطر حتى ولو قبل تميم أقدام أردوغان، فالأتراك جاؤوا ليبقوا وسوف يتحكمون قريبا في شؤون الدويلة، وسوف  يستغلون ثرواتها في تمويل احتلالهم الدول العربية".

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة قطر اليوم في زيارة وصفوها المحللون بانها زيارة فاشلة ستاتي بالكوراث والمصائب.

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