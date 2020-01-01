منة فضالي تعلن عن موعد عرض فيلم "زنزانة ٧"

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كشفت الفنانة منة فضالي، عن موعد عرض فيلمها الجديد "زنزانة ٧"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت "فضالي"، مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت فيها وهي برفقة أبطال الفيلم وعلقت عليهم قائله: "بسم الله توكلنا علي الله فيلم زنزانه ٧ عيد الأضحى إن شاء الله، النجوم أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منة فضالي اخراج ابرام نشأت".





والجدير بالذكر أن منة فضالي خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "حب عمري"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، محمد عادل، منة فضالي، أماني كمال، مي القاضي