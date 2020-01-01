إسعاف الدقهلية تعلن عن أول ضحاياها بالكورونا لسائق بإسعاف ميت غمر

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أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، اليوم الخميس عن وفاة أحمد مجدي السائق بإسعاف ميت غمر،متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، نتيجة إصابته بالفيروس، بعد نحو أسبوع من وجوده في عزل تمي الأمديد.





وأكدت اللجنه النقابيه أن السائق هو أول شهداء إسعاف الدقهلية بسبب فيروس كورونا.



وأشار زملاؤه إلى أنه أصيب بالفيروس أثناء التعامل مع إحدى الحالات المصابة، وأن أعراض الإصابة ظهرت عليه من حوالي أسبوع وتم نقله لمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، إلا أن حالته ساءت وتوفى صباح اليوم.





وعلى صعيد آخر قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت بعد نشره تحذير عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة ودون تحري الدقة.



إعتمد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية نماذج تصميمات الميادين المقترحة فى خمسة مدن في اطار مبادرة محافظ الدقهلية "ميدان جديد في كل مدينة"



و شملت المبادرة مدن طلخا وميت سلسيل ونبروه والمطرية والمنزلة كمرحله ثانية من المبادرة المشار اليها



واكد محافظ الدقهلية ان هذه المبادرة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن ورسم صورة حضارية تليق بعراقة واصاله محافظة الدقهلية ومواطنيها فى الماضى والحاضر والاعداد لمستقبل مشرق.





في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتحقيق مطالبهم.



وقال محافظ الدقهلية أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للاماكن المقترحة لانشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها.



واضاف المحافظ أن المرحلة الاولى من المبادرة سبق وان تم اختيار أربعة نماذج لميادين في كل من مدن بلقاس وجمصه واجا والمنزلة، واشار محافظ الدقهلية ان البدء في التنفيذ يتم فور اختيار الاماكن المقترحة واختيار التصميم الملائم لها من كافة النواحى الفنية والهندسية والجمالية مشيرا بان يجرى بباقى المدن لاقتراح مواقع واختيار ها، مع اعداد التصميمات الاازمة لها.

وأوضح محافظ الدقهلية أن تنفيذ هذه الميادين الجديدة يتم بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية، وان انشاء ميادين جديدة بمدن الدقهلية لتليق بأهلنا في كل مكان بالمحافظة.



ومن جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة إنه بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة والمشاركة المجتمعية سيتم تنفيذ المبادرة التى اطلقها المحافظ بتنفيذ ميادين جديدة بجميع مدن المحافظة.



وعلي صعيد اخر اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المركز التكنولوجى الجديد الذى تم تنفيذه بديوان عام المحافظة فى اطار خطة الدولة للمراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية والتى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية فى كافه القطاعات وسرعه انجاز مصالح المواطنين من خلال منظومة الشباك الواحد لفصل متلقى الخدمه " المواطن "عن مؤدى الخدمة ضمانا للشفافية،وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الانجاز.

