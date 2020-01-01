"الاستثمار"و"الدواء" يشكلان لجنة مشتركة لتوطين الصناعات الدوائية والطبية

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:07 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الفجر الاقتصادي
اتفقت كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع هيئة الدواء المصرية  على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة وحل أي تحديات تواجه المستثمرين في مجال الصناعات الدوائية، وكذا إدراج الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الدوائية والمستحضرات البيطرية والمستلزمات الطبية على الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية، والعمل على الترويج لها في أهم الأسواق الدولية.

عقد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة أوجه التعاون ودعم الاستثمار في مجال الدواء، وذلك في إطار تيسير الإجراءات الخاصة بتوطين وتطوير صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.  

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالدور المحوري لهيئة الدواء المصرية في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك لتشجيع الشركات العالمية في مجالي الدواء والمستلزمات الطبية على توطين صناعة منتجاتهم في مصر، وذلك بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتغطية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب على البُعد الاستراتيجي لتوطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، مما يساهم في إحلال بعض وارداتنا من الخارج، موضحاً مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في عمليات التفاوض مع المستثمرين الراغبين في فتح أسواق جديدة لهم في مصر في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، والعمل على إنجاز كافة الموافقات والتصاريح اللازمة في أقصر وقت، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، منوهاً في ذات السياق إلى أهمية تقديم الدعم للمصانع المحلية على مستوى التصدير ورفع كفاءة الإنتاج.

وجدير بالذكر أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة وحل أي تحديات تواجه المستثمرين في مجال الصناعات الدوائية، وكذا إدراج الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الدوائية والمستحضرات البيطرية والمستلزمات الطبية على الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية، والعمل على الترويج لها في أهم الأسواق الدولية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الاستثمار هيئة الادوية المناطق الحرة الصناعات الدوائية الاستثمار فى الصناعات الدوائية

أخبار تهمك

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن سر استبعاد هازارد عن مواجهة خيتافي

منذ 40 دقيقة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب ليفربول: كلوب الأفضل في العالم واتمنى قيادة برشلونة وريال مدريد.. وهذه أسباب نجومية محمد صلاح (حوار)

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصر واوغندا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية

رئيس التنمية الصناعية يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تذليل عقبات الاستثمار الصناعي

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري

"الوزراء" يكشف عن ملامح الخطة الوطنية لدعم الصادرات الدوائية

"قطاع الأعمال": صادرات الدواء تصل إلى 800 مليون دولار

رئيس "اقتصادية الوفد": مصر قادرة على المنافسة بقوة في سوق الدواء العالمي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

01:29 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

عاجل.. الأهلي يفقد نجمه الأول أمام الوداد في إفريقيا

03:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن