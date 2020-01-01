محافظ قنا: صرف إعانة عاجلة لطالبات الثانوية المصابات خلال حادث سير

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم صرف إعانة عاجلة للطالبات المصابات في حادث السيرة بنقادة، في أثناء ذهابهن للامتحانات الثانوية.





واطمأن المحافظ على حالة المصابات وأصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهن وضرورة إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة، ووضعهن تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهن للشفاء، متمنيًا لهن الشفاء العاجل.





ومن ناحيته، أشار الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن للطالبات حقهم فيما يتعلق بتأجيل الامتحان، مضيفا أنه تم إخطار غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم فور وقوع الحادث.





وجاء ذلك خلال جولة تفقدية إلى مستشفى قنا الجامعي للاطمئنان على حالة الطالبات المصابين في حادث سير بنقادة أثناء توجههم لأداء الامتحان بالثانوية العامة، رافقه الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد يوسف مدير المستشفى.





خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..



