تحت جناح كورونا.. نظام "الملالي" يستخدم الوباء لتصفية معارضيه

استخدم نظام الملالي جائحة كورونا، وانشغال العالم بأثارها السلبية من أجل التخلص من معارضيه، سواء كانوا سياسيين أو ناشطين، وسواء أكانوا مقيمين داخل إيران أم محتجزين بسجونه أم حتى مقيمين خارج إيران عبر استخباراته.





إعدام معتقلي "خلق"

وكشفت تقرير صادر عن مجلس المقاومة الإيرانية، أنه أعلن نصر الدين صالحي، المدعي العام لمحكمة الثورة في شاهين شهر وميمة، اليوم صدور حكم الإعدام والسجن لمرتكبي السطو المسلح ورؤساء شبكات أعمال الشغب التي وقعت في نوفمبر الماضي الذين "خططوا بعناية وعن قصد لتدمير الممتلكات العامة وبعد التأييد النهائي للقضاء سيتم تنفيذه، كما هدد بأن نشر الأكاذيب، وتشويش الرأي العام في الانترنت أو عبر الاتصالات متعمدا، وإعادة نشر الحكم عن قصد سيصدر على من يقوم بذلك حكم بالحبس من 91 يومًا إلى عامين أو غرامة نقدية أو كليهما.





وذكرت المنظمة على لسان محمد رضا حبيبي، رئيس القضاء في أصفهان، في صلاة يوم الجمعة، عن خوفه من اندلاع الانتفاضة من جديد، قائلًا: "ليعلم التابعون لمجاهدي خلق أنه إذا حدثت مخالفات مثلما حدث في 2009 و2018 ونوفمبر الماضي، سوف نتعامل بشكل حاسم مع التابعين للمنظمة ومثيري الشغب... واليوم، صارت 8 ملفات تتعلق بالحوادث المذكورة أعلاه نهائية وثبتت أحكام على المتهمين بالفساد على الأرض





ودعت المقاومة الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والمقررين المعنيين ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى لإنقاذ حياة السجناء السياسيين في إيران، وتؤكد مرة أخرى دعوة السيدة مريم رجوي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون في إيران واللقاء بالسجناء، وخاصة السجناء السياسيين.





إصابة طالب عبقري بكورونا

كشف تقرير صادر عن المقاومة الإيرانية، عن إصابة علي يونسي بفيروس كورونا في السجن،، طالب النخبة من جامعة شريف للتكنولوجيا، أن أسرة علي يونسي يوم الخميس 11 يونيو، حيث أفادت أسرته مكالمة هاتفية معه إنه لم يتمكن من الاتصال بهم الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه حصل على إذن للقيام بذلك، بسبب إصابته بمرض كورونا وحالته الجسدية غير المواتية.





ويعد علي يونسي، حاصل على ميدالية ذهبية في أولمبياد الفلك العالمي في الصين عام 2018 وقبل ذلك فاز بالميداليات الفضية والذهبية لأولمبياد الفلك الوطني في 2016 و2017.

واعتقل النظام الإيراني الطالبين أمير حسين مرادي وعلي يونسي في 10 أبريل إلى بيته وهو مصاب بجروح وتعرض للتعذيب وبعد ساعات أخذوا والديه معهم ومارسوا ضغوطا عليهما باستجوابهما واعتقال كل من أمير حسين مرادي وعلي يونسي واتهمهما النظام إنهما كانا على ارتباط بمجاهدي خلق، وأضيف لهما اتهامات "إنهما قاما بأعمال إيذائية" و"كانا ينويان القيام بأعمال تخريبية"، إضافة إلى أنه خلال تفتيش منازلهما تم العثور على مواد متفجرة تستخدم في عمليات التخريب.

مقتل 3 من النشطاء البيئيين كما أوردت منظمة مجاهدي خلق، جريمة أخرى لنظام الملالي للتخلص من النشطاء البيئيين، الذين باتوا أشد أعداء النظام الإيراني، أنه يوم 28 يونيو، لقي ثلاثة نشطاء بيئيين، مصرعهم وهم مختار خنداني من أهالي نوسود، وياسين كريمي من قرية شمشير، وبلال أميني، من سكان باوه، أثناء محاولتهم لاحتواء الحريق في مرتفعات مرخيل في باوه، وأصيب عدد آخر بحروق.

وبينت المنظمة في تقرير لها، إن سبب الكارثة الإنسانية هو عدم وجود أي دعم من أجهزة الدولة والعسكريين، الذين لديهم التسهيلات اللازمة لإخماد الحريق. خاصة وأن هذا الحريق وقع على ارتفاعات لا يمكن عبورها ويتطلب إخمادها معدات هندسية ومروحيات وطائرات. في غياب مثل هذه الإمكانيات، حاول المواطنون، وخاصة الناشطين في مجال البيئة، إخماد الحريق بأيدي فارغة وإمكانيات بدائية.

وأضاف مجاهدي خلق، أن الحريق في باوه هو واحد من عشرات الحرائق الرئيسية التي وقعت في أجزاء مختلفة من البلاد في الأسابيع الأخيرة. إن نظام الملالي، القاتل للبيئة الإيرانية، لا يفعل أي شيء لمنع هذه الحرائق، ولا يتخذ إجراءات فعالة لإخمادها. تمتلك قوات الحرس والجيش المؤتمر بإمرة الملالي التسهيلات اللازمة للتصدي لهذه الحرائق، لكن نظام الملالي يرفض استخدام هذه التسهيلات.