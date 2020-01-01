محافظ قنا: استكمال كورنيش النيل بقرية العضاضية بمدينة أبوتشت

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:25 م
المحافظ
المحافظ
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم تنفيذ 96% من امتداد الكورنيش المقرر إنشاؤه على النيل بطول 760 مترا وبتكلفة مالية بلغت 7 ملايين و26 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تلاحظ وجود تعدٍ بالردم على حرم النيل، وعلى الفور أمر بإزالة التعدي وإعادة مجرى النيل إلى أصله الطبيعي، واستكمال الكورنيش بهذه المنطقة خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هذا الكورنيش يمثل المتنفس الوحيد لأهالي القرية للتنزه به في الأعياد والمناسبات.

وجاء ذلك خلال تفقده والدكتور حازم عمر، نائبه، للأعمال النهائية بكورنيش النيل بقرية العضاضية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوشوشة بمدينة أبوتشت يرافقه سحر صدقي عضو مجلس النواب والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الري بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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