برلمانية: السيسي الفارس الذي استعاد مصر المختطفة

قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو حدث عظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الفارس الذي استعاد مصر بعد اختطافها.





وأضافت "شادية ثابت"، خلال حوارها مع برنامج "60 دقيقة لايف" عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن أهم ملامح ثورة 30 يونيو المرأة المصرية التي فجرت الثورة، مشيرة إلى أن المرأة كان لها دور كبير في حث المتواجدين على المقاهي للنزول.





وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة تصحيح وبناء وأمن وأمان، بعدما كان هناك انفلات امني وحالة من انعدام الأمان في البلاد قبل 30 يونيو، مشددة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على بناء البلد وبناء الإنسان المصري بالاهتمام بالصحة والتعليم، حيث أطلق حملة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي، والأمراض غير السارية.





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، الإثنين الماضي، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



