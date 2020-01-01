نشر أخبارا مغلوطة عن كورونا.. عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت في الدقهلية

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:53 م
محمد كشك
عزل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، رئيس الوحدة المحلية بديمشلت، بعد نشره تحذيرا عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة، ومن دون تحري الدقة. 

وفي سياق آخر، اعتمد المحافظ، نماذج تصميمات الميادين المقترحة في 5 مدن في اطار مبادرة محافظ الدقهلية "ميدان جديد في كل مدينة".

وشملت المبادرة مدن طلخا وميت سلسيل ونبروه والمطرية والمنزلة كمرحله ثانية من المبادرة المشار إليها. 

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن ورسم صورة حضارية تليق بعراقة وأصالة محافظة الدقهلية ومواطنيها في الماضي والحاضر والإعداد لمستقبل مشرق.

خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
نشر أخبارا مغلوطة عن كورونا.. عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت في الدقهلية
نشر أخبارا مغلوطة عن كورونا.. عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت في الدقهلية
نشر أخبارا مغلوطة عن كورونا.. عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت في الدقهلية
نشر أخبارا مغلوطة عن كورونا.. عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت في الدقهلية
نشر أخبارا مغلوطة عن كورونا.. عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت في الدقهلية
نشر أخبارا مغلوطة عن كورونا.. عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت في الدقهلية

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