نشر أخبارا مغلوطة عن كورونا.. عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت في الدقهلية

عزل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، رئيس الوحدة المحلية بديمشلت، بعد نشره تحذيرا عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة، ومن دون تحري الدقة.





وفي سياق آخر، اعتمد المحافظ، نماذج تصميمات الميادين المقترحة في 5 مدن في اطار مبادرة محافظ الدقهلية "ميدان جديد في كل مدينة".





وشملت المبادرة مدن طلخا وميت سلسيل ونبروه والمطرية والمنزلة كمرحله ثانية من المبادرة المشار إليها.





وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن ورسم صورة حضارية تليق بعراقة وأصالة محافظة الدقهلية ومواطنيها في الماضي والحاضر والإعداد لمستقبل مشرق.



