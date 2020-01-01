الفجر ترصد سعادة طلاب قنا بسهولة امتحان الأحياء (فيديو وصور)

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أنهى طلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبة علمي العلوم، في محافظة قنا، امتحان مادة الأحياء لطلاب علمى، وخرج الطلاب من لجان امتحانات الثانوية العامة بعد أداء الامتحان وسط حالة من الهدوء والفرحة بين الطلاب لسهولة الامتحان.


وقال أحمد عصام، طالب بقسم علمي العلوم، إلى أن الامتحان كان صعب بعض الشيء، إلا أن الجميع تمكن من الإجابة، مطالبًا المصححين ضرورة اخذ الرأفة بالجميع، نظرًا للضغوط التي يتعرض لها الطالب بسبب إجراءات فيروس كورونا.


فيما أوضحت الطالبة نيفين بهيج، إلى أن امتحان الأحياء كان سهلا ولم يشمل جزءا صعبا وكان من داخل منهج كتاب الوزارة، مضيفة أنه لا يوجد شكاوى من الزملاء بعد الخروج من الامتحان، حيث سيطرت حالة من الفرحة علينا جميعا.


بينما أصيب 6 طالبات، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة كبوت في عمود كهربائي بجوار موقف سيارات كوم بلال، أثناء ذهابهن لأداء امتحانات الثانوية العامة، بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة منار حماده الدندراوي، 19 عامًا، اشتباه كسر في العمود الفقري، وياسمين أحمد نجاتي، 18 عامًا، خلع الكتف الأيسر، وأمنية عبدالمنعم عطا الله، 19 عامًا، سحجات متفرقة بالجسم، ومنة توفيق أحمد، 18 عامًا، سحجات متفرقة، وهاجر جادالرب سعد، 19 عامًا، اشتباه كسر في الترقوه.


تم نقل الطالبات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.


فيما يؤدى طلاب الثانوية العامة والازهرية، اليوم الخميس، في محافظة قنا، امتحان مواد الفيزياء والأحياء والاستاتيكا والفلسفة، وسط اجراءات احترازية مشددة، وحالة من السيولة والانتظام أثناء دخول اللجان.


يؤدى طلاب الشهادة الأزهرية امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي، فيما يؤدي الطلاب الامتحان فى مادة الأحياء طلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.


ولقد عزز رجال مركز شرطة نجع حمادي ووحدة مرور نجع حمادي، شمالي قنا، من تواجدهم أمام لجان الشهادة الثانوية، بإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا، لمنع تكدس السيارات بمحيط المدارس التي تستقبل طلاب الثانوية.


وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بالتنسيق مع وحدة المرور، لوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.


كما أمن رجال وحدة مرور نجع حمادي، بقيادة المقدم حاتم البحيري، رئيس الوحدة، والنقباء وائل عبدالفتاح وهشام وهب الله، الطرق والمسارات التي تؤدي لكافة المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، كما عززوا من تواجدهم بالشوارع، لتسيير حركة الطرق، وضمان وصول الطلاب بسهولة ويسر، وعدم وجود أية اختناقات بمحيط المدارس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مادة الفلسفة مادة الاحياء رياضيات تطبيقية امتحانات الثانويه العامه امتحانات الثانويه العام الشعبة العلمية رياضيات أ

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ أقل من ساعتين

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ يوم

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ يوم

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بعض الطلاب يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ للثانوية العامة بمدرسة المنيرة (صور)

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات الفيزياء والتاريخ في سادس أيام الامتحانات

ولي أمر طالب بالثانوية في قنا:مش لازم المراقب يبقى شادد 100% ممكن يخليها 99% بس (فيديو)

استنفار أمني لمنع تكدس السيارات بمحيط لجان الثانوية الأزهرية في قنا

تكثيف أمني أمام لجان الثانوية العامة بقنا (صور)

إصابة 6 طالبات أثناء ذهابهن للامتحان في تصادم سيارة بقنا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:29 م

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

11:56 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

أخبار غير سارة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

11:40 ص

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

12:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن