عن استثمار قصر البارون.. وزير السياحة والآثار: "هندي العيش لخبازه"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن استثمار قصر البارون وإعادة استغلاله لتعويض ما تم إنفاقه على القصر، حيث بلغت تكلفته 175 مليون جنيه: إننا سنتبع في ذلك أساليب الاقتصاد المحترفه وعبر عن ذلك بقوله " قررنا ندي العيش لخبازه".





وجاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار مع صحفيي الملف خلال جولته أمس في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم استعراض الموقف حول عدد من المشروعات السياحية والأثرية.





وأوضح "لسنا خبراء في تنظيم الفعاليات والحفلات، لذلك وقعنا عقدًا مع جهة سيادية وهي بدورها قامت بتكليف شركة متخصصة في تقديم وتشغيل الخدمات، والتي ستكون في حديقة قصر البارون والروف فقط، أما قاعاته فهي لن تقام بها أي فعاليات لأنها حاليًا جزء من معرض القصر وهو معرض عن تاريخ مصر الجديدة".





وفيما يتعلق ببدروم القصر، فقال "العناني": سنقيم فيه أنشطة فنية وثقافية وتربية متحفية للأطفال، وحرصنا علي أن تتسم خدمات الزوار ومقدميها في قصر البارون بنفس الطابع التاريخي له، حيث سيرتدي مقدمو الخدمة أزياء رسمية تاريخية وقوائم الطعام مكتوبة بما يشبه خط اليد القديم لقوائم الطعان التاريخية.



