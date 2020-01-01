محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة (صور)

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، عدد 10 لجان من لجان الثانوية العامة بالسنطة وزفتى للوقوف على سير أعمال الامتحانات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين وجميع المشاركين بماراثون الامتحانات لهذا العام.





وتوجه إلى لجان مدرسة الشهيد مختار كامل، ومدرسة كشك الثانوية العسكرية ومدرسة قاسم أمين، ومدرسة السنطة البلد الابتدائية والسنطه البلد الإعدادية المشتركة ومدرسة اللواء جمال شكر الثانوية بالقرشية ومدرسة الشهيد السعيد الشرملسي الإعدادية بنبن بالقرشية، كما تابع سير الامتحانات بمدرسة محمد كامل نور الإعدادية بنات بطنطا أثناء عودته من جوله السنطه وزفتى.





وتابع رحمي بنفسه عمليات التعقيم قبل دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات وقياس الحرارة، وتوزيع الكمامات والمطهرات، إضافة إلى دخول الطلاب إلى اللجان، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.





ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالغربية والبالغ عددهم 34 ألفا و780 طالب وطالبة اليوم الخميس 2 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق" في 121 لجنة على مستوى 10 إدارات تعليمية.





وعلى جانب آخر، تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الخميس، سير امتحانات الثانوية العامة بكافة اللجان على مستوى مركزي طنطا وقطور، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وشدد نائب محافظ الغربية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا حماية لأبنائنا الطلاب والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





واطمأن الدكتور أحمد عطا على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان دون أية عقبات، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية والصحية في إنجاح سير الامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.





كما تفقدت نجوى العشيري السكرتير العام المساعد لمحافظ العربية لجان الثانوية العامة بكفر الزيات، بمرافقة المحاسب محمد فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وانتصار عبدة مدير الإدارة التعليمية بكفر الزيات، للوقوف على سير الامتحانات ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.





وتفقدت سكرتير عام مساعد المحافظ لجان مدارس الشهيد مبروك الابتدائيه، والشهيد عارف، وعمر بن الخطاب اللغات الرسمية، ومدرسة الشهيد حلمي المليثي الإعدادية، ومدرسة التجارة بنات المشتركة.



