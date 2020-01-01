قتلى بانفجار في مصفاة نفط بجنوب أفريقيا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:28 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت مصادر إعلامية في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرون بجروح، جراء انفجار وقع في  مصفاة لتكرير النفط قرب كيب تاون، ثاتي أكبر مدينة في البلاد.

 

وفقًا لشركة Astron Energy، وقع الحادث في مصفاة تكرير النفط التابعة لها في ميلنرتون بضواحي كيب تاون الشمالية، وأشارت إلى أن الحريق تم إخماده، مضيفة أنها ستقدم تفاصيل الحادث في وقت لاحق.

 

وكانت مصادر إعلامية، نشرت صورا للمنشآت التي تضررت جراء الحادث.


وفي سياق منفصل، أعلن رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، تخفيف مزيدا من قيود الإغلاق المفروضة اعتبارا من 1 يونيو، ما سيسمح للعديد من القطاعات الاقتصادية باستئناف نشاطها كاملا.

 

وقال رامافوزا في كلمة على التلفزيون الرسمي اليوم الأحد: "لقد قررت الحكومة تخفيض مستوى الحذر في عموم البلاد من 4 إلى 3"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل تحولا كبيرا في نهج التعامل مع الجائحة.

 

وكانت سلطات البلاد أعلنت تسجيل 22 وفاة و1240 إصابة جديدة بفيروس كورنا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 429، والإصابات إلى 22583، فيما تماثل أكثر من 10 آلاف مصاب للشفاء.

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