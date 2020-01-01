قتلى بانفجار في مصفاة نفط بجنوب أفريقيا

أفادت مصادر إعلامية في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرون بجروح، جراء انفجار وقع في مصفاة لتكرير النفط قرب كيب تاون، ثاتي أكبر مدينة في البلاد.

وفقًا لشركة Astron Energy، وقع الحادث في مصفاة تكرير النفط التابعة لها في ميلنرتون بضواحي كيب تاون الشمالية، وأشارت إلى أن الحريق تم إخماده، مضيفة أنها ستقدم تفاصيل الحادث في وقت لاحق.

وكانت مصادر إعلامية، نشرت صورا للمنشآت التي تضررت جراء الحادث.



