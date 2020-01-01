خطوات دفع فاتورة الكهرباء من المنزل وقيمة الزيادة الجديدة بكل شريحة





فاتورة الكهرباء ، فرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أوضاعًا جديدة على العالم، منذ ظهوره الأول بالصين، حيث دعا الجميع إلى اتخاذ إجراءات وآليات جديدة، وتطوير بعض المنظومات الإلكترونية والاعتماد على التكنولوجيا في كافة مناحِ الحياة.





طرق دفع فاتورة الكهرباء





وأطلقت وزارة الكهرباء المصرية خدمة دفع الفاتورة إلكترونيًا بالتعاون مع الشركة القابضة للتسهيل على المواطنين والحد من الزحام الذي يعد تربة خصبة لنشر فيروس كورونا وانتقاله من شخص لآخر بسرعة وسهولة.









ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية خطوات دفع فاتورة الكهرباء والاستعلام عليها، في السطور القليلة القادمة:





- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء.





- اختيار المحافظة المقيم فيها.





- تحديد نوع النشاط محل تجارى أو منزل.





- اختيار الفرع.





- وضع رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.





- الضغط على "دفع فاتورة الكهرباء".





- الضغط على إظهار فاتورة الكهرباء.





- إدخال رقم الاشتراك مرة ثانية بعد الضغط على كلمة موافق لتظهر الفاتورة.





ارتفاع فاتورة الكهرباء لهذه الفئات





من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو، ستأتي بشكل مختلف عن الفواتير السابقة، بسبب البدء في تنفيذ نظام الشرائح الجديد، التي أعلنها وزير الكهرباء في وقت سابق.





فاتورة الكهرباء ورفع الدعم





وأوضح حمزة أن هناك فئتين ستخرجان من الدعم عند دفع فاتورة الكهرباء وهم من يستهلكون أكثر من 650 كيلو وات، حيث ستحاسب بـ1.18 جنيه على الكيلو الواحد ، والأخرى تستهلك أعلى من 1000 كيلو وات، سيتم محاسبتها الكيلو وات بـ1.45 جنيه، وفقا للزيادات الجديدة المقررة.





الشرائح الجديدة قبل دفع فاتورة الكهرباء





- الشريحة الأولى





تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات سيتم محاسبتها 38 قرشًا لكل كيلوات، بدلا من 30 قرشًا.









- الشريحة الثانية





تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات وتحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.





- الشريحة الثالثة





وهي الشريحة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات بدلا من 50 قرشًا.





- الشريحة الرابعة





تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 قرشًا بدلا من بسعر 82 قرشًا.





- الشريحة الخامسة





من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشًا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.





- الشريحة السادسة





من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشًا.





- الشريحة السابعة





التي تزيد عن 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.



