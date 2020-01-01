عمرو عرفة عن الراحل عزت أبو عوف: "أخو البنات كان حنين معاهم"

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حرص المخرج عمرو عرفة على إحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنان الراحل عزت أبو عوف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



نشر عمرو عرفة صورًا جمعت عزت أبو عوف بشقيقاته، وعلق عليها قائلاً:"أخو البنات ⁧عزت أبو عوف‬⁩، كان حنين أوي معاهم،الذكرى السنوية، الله يرحمه".



يُشار أن الفنان عزت أبو عوف رحل عن عالمنا يوم1 يوليو 2019 عمر ناهز الـ71 عامًا.



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر اعمال المخرج عمرو عرفة الدرامية مسلسل "لمعي القط"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو عرفة، ﺗﺄﻟﻴﻒ حازم الحديدي، بطولة محمد إمام، عمر مصطفى متولي، لقاء الخميسي، تارا عماد، أحمد فتحي، إدوارد.