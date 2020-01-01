ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال مايو الماضي

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
رويترز
ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو قليلا في مايو وبدرجة أقل من المتوقع مع تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام من كورونا لكن الزيادة كانت ملحوظة أكثر بين النساء والشباب.

وارتفع معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية في مايو إلى 7.4 بالمئة من 7.3 بالمئة في أبريل و7.1 بالمئة في مارس والذي كان الأدنى منذ بدء تسجيل تلك البيانات في 1998.

ومثل مايو ثاني زيادة في معدل البطالة الشهري على التوالي لكنها جاءت أقل من توقعات السوق التي بلغت 7.7 بالمئة.

والزيادة الطفيفة تشير إلى أن برامج التسريح المؤقت خلال أزمة كوفيد-19 تبقي الكثيرين خارج سجلات البطالة الرئيسية لكن عددا من تلك البرامج سيبدأ في التلاشي.

وسجل معدل البطالة للأشخاص دون 25 عاما ارتفاعا إلى 16 بالمئة في مايو أيار من 15.7 بالمئة في أبريل نيسان و15 بالمئة في مارس آذار والذي كان الأدنى في 19 عاما.

وبالنسبة للنساء، ارتفع معدل البطالة إلى 7.9 بالمئة من 7.7 بالمئة في أبريل نيسان بينما ظل مستقرا بالنسبة للرجال عند سبعة بالمئة.


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