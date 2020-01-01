الإمارات تقدم الدعم لأكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم

قدمت دولة الإمارات، لدعم إلى أكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم حتى اليوم لمواجهة كوفيد-19"، حسبما ذكر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر: "نحن أقوى مجتمعين متعاونين متحدين لمواجهة هذه الأزمة سنخرج منها كمجتمع عالمي أكثر قوة و معرفة".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان قد تلقى الاثنين اتصالاً هاتفياً من البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تناول العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والفاتيكان وسبل دعمها ودفعها إلى الأمام بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة الطبية، نجحت في أن تصبح أكبر مزود للمساعدات في مكافحة فيروس كورونا بالمنطقة، حيث وصلت الجهود الإماراتية الإنسانية في الأشهر الماضية إلى أكثر من 58 دولة حول العالم حصل خلالها حوالى مليون من العاملين في المجال الصحي على أكثر من 1000 طن من معدات الحماية الشخصية والمساعدات الطبية والغذائية لاحتواء الوباء.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ،بإن دولة الإمارات "جددت التزامها بتعزيز التعاون الدولي و نهجها الإنساني بعد أن ساعدت أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم من خلال توفير أكثر من 1000 طن من معدات الحماية الشخصية والمساعدات الطبية والغذائية لعدة دول من أجل احتواء وباء كورونا المستجد".