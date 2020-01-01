"أوبك" تخفض صادرات الخام 1.84 مليون برميل في يونيو

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
رويترز
أفادت تقديرات من كبلر التي تتبع شحنات النفط أن أوبك خفضت صادرات الخام بواقع 1.84 مليون برميل يوميا في يونيو مقارنة مع مستويات مايو إذ تعكف على تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.

وقالت كبلر في تقرير أُرسل بالبريد الإلكتروني إن صادرات أوبك من الخام بلغت في المتوسط 17.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وشكلت الصادرات السعودية قرابة نصف التراجع على أساس شهري، لتنخفض بمقدار 979 ألف برميل يوميا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، على خفض قياسي لإنتاج النفط قدره 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو أيار لتعويض أثر انخفاض الأسعار والطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

وخلص مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أوبك تراجع 1.92 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس وعوضت خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة، إذ فاق أثر الانخفاض الحاد في مخزونات الخام القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتجدد إجراءات عزل عام في كاليفورنيا والتي قد تعطل تعافي الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يوازي 0.6 بالمئة إلى 40.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لتضاف الزيادة إلى ارتفاع نسبته 1.4 بالمئة يوم الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يوازي 0.6 بالمئة إلى 42.28 دولار للبرميل إثر صعود بلغ 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل من مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين مع تعزيز شركات التكرير لإنتاجها وتراجع الواردات.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا إن الانخفاض في المخزونات وتقارير عن نقل النفط من خزانات عائمة وبيانات قوية لمؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع حول العالم شكلت أساسا قويا لارتفاع أسعار النفط.

لكن حد من المكاسب ما أشار إليه محللون بأن مخزونات البنزين جاءت أعلى رغم توقعات بانخفاضها.

في غضون ذلك، سجلت الولايات المتحدة وفقا لإحصاء من رويترز 50 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء في أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

أخبار تهمك

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة القاطرة.. هداف إفريقي معروض على الأهلي

منذ 35 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ 40 دقيقة

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

10:09 ص

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

10:24 ص

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن