"أوبك" تخفض صادرات الخام 1.84 مليون برميل في يونيو

أفادت تقديرات من كبلر التي تتبع شحنات النفط أن أوبك خفضت صادرات الخام بواقع 1.84 مليون برميل يوميا في يونيو مقارنة مع مستويات مايو إذ تعكف على تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.





وقالت كبلر في تقرير أُرسل بالبريد الإلكتروني إن صادرات أوبك من الخام بلغت في المتوسط 17.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وشكلت الصادرات السعودية قرابة نصف التراجع على أساس شهري، لتنخفض بمقدار 979 ألف برميل يوميا.





واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، على خفض قياسي لإنتاج النفط قدره 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو أيار لتعويض أثر انخفاض الأسعار والطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.





وخلص مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أوبك تراجع 1.92 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.





وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس وعوضت خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة، إذ فاق أثر الانخفاض الحاد في مخزونات الخام القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتجدد إجراءات عزل عام في كاليفورنيا والتي قد تعطل تعافي الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يوازي 0.6 بالمئة إلى 40.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لتضاف الزيادة إلى ارتفاع نسبته 1.4 بالمئة يوم الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يوازي 0.6 بالمئة إلى 42.28 دولار للبرميل إثر صعود بلغ 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل من مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين مع تعزيز شركات التكرير لإنتاجها وتراجع الواردات.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا إن الانخفاض في المخزونات وتقارير عن نقل النفط من خزانات عائمة وبيانات قوية لمؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع حول العالم شكلت أساسا قويا لارتفاع أسعار النفط.

لكن حد من المكاسب ما أشار إليه محللون بأن مخزونات البنزين جاءت أعلى رغم توقعات بانخفاضها.

في غضون ذلك، سجلت الولايات المتحدة وفقا لإحصاء من رويترز 50 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء في أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء الجائحة.



