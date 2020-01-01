بالصور.. فرحة أطفال سويسرا فور وصولهم مطار الغردقة الدولي

ظهرت الفرحة في عيون أطفال سويسرا بمطار الغردقة الدولي فور وصولهم، على متن ثاني طائرة تصل مطار الغردقة منذ فتح المطارات المصرية في المدن السياحية.





وشهدت صالات الوصول بمطار الغردقة الدولي، إجراءات احترازية مشددة فور وصولهم، من التأكد لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند إنهاء الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا المستجدة.





وكانت هبطت منذ قليل طائرة من سويسرا بمطار الغردقة الدولي، ومحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، ثانى رحلة طيران قادمة من الخارج وعلي متنها 151 سائحا قادمًا من سويسرا كثانى فوج سياحي يصل المدينة منذ اغلاق المطارات وانتشار جائحة كورونا، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بفتح المطارات بالمدن السياحية لاستقبال السياحة الخارجية.





واستعدت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع غرفة المنشآت وشركات السياحة، وإدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي لاستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، وذلك بخطة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة التأمين الطبية لفحص القادمين من الخارج، علي متن الرحلات الجوية.





ونفذت سلطة الطيران المدني بمطار الغردقة مجموعة الإجراءات الوقائية علي رأسها وضع علامات اجبارية تلزم الركاب والمسافرين بالتباعد الاجتماعي والزامهم بارتداء الكمامات ووضع كاميرات حرارية للكشف علي درجة الحرارة، إلى جانب وضع مواد تعقيم في جميع أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول.



