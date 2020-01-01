بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوة
فتحت متاحف القاهرة الكبرى أبوابها للزوار أمس، ضمن قرار عودة الحركة السياحية تدريجيًا وسط الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وكان المتحف المصري بالتحرير أول المتاحف التي استقبلت زوارها. 

ويبدو أن القلق من كورونا لا يزال مسيطرًا، فعدد الزائرين لم يقترب بعد من الحدود الطبيعية، بعد في ثاني أيام فتح المتحف لأبوابه، والمتجول في المتحف المصري الآن سيشعر أنه يجول منفردًا.

كما أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة السياحة والآثار تقضي بعد تواجد أكثر من 10 أفراد داخل القاعة الواحدة، وكذلك حددت وقت معين لجولة المتحف، مما يعني أنك في أغلب الوقت ستكون منفردًا أو متباعدًا عن الآخرين وهو ما يعني للكثيرين المزيد من الاستمتاع بروائع الحضارة المصرية القديمة كما ينبغي. 

والتقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية صور لروائع المتحف المصري في أدواره الثلاثة، والتي تحكي تاريخ مصر عبر ما يقرب من 3500 عام ويزيد. 

وزيارة المتحف المصري في التحرير الآن ستختلف حقيقة، ولكن يجب أن تتبع خلالها كل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة السياحة والآثار لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

ضوابط بالنسبة للأفواج السياحية والرحلات

-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

200 زائر ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و10 زائر الساعة بالمتاحف الأخرى.

10 – 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

-التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 42 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فردا مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد.
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)
بسبب كورونا ستزور روائع المتحف المصري منفردًا (صور)

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مصر متحف المصري ضوزارة السياحة والاثار بوابة الفجر المتحف المصري بالتحرير الفجر

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