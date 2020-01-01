عاجل.. شعبة القصابين تعلن مفاجأة بشأن أسعار اللحوم في عيد الأضحى

يستقبل المصريون موسم عيد الأضحى هذا العام في ظروف اقتصادية صعبة بسبب أزمة كورونا التى أثرت سلبا على دخل الأسر، وأجبرت العديد منهم عن الاتجاه لتقليل إنفاقهم على شراء اللحوم، والامتناع عن تأدية فريضة الأضحية، وهو ما خلق إحباط لدى تجار المواشي حيث تم اعتباره موسم يشهد ركودا كبيرا في البيع على عكس الأعوام الماضية.





وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين باتحاد العام للغرف التجارية إن موسم عيد الأضحى هذا العام غير مبشر للمربين والجزارين، حيث انخفضت دخول المواطنين من أزمة كورونا، وقد يضطر عدد كبير منهم في عدم التضحية هذا العام.





وفي منطقة الهرم، غابت تجمعات أصحاب المواشي من الطرقات لعرضها للبيع أمام المواطنين، والتى كانت تشهد انتشارا واسعا خلال هذه الأيام من الأعوام السابقة.





وتعرض نحو 73% من إجمالي العاملين بمصر خلال أزمة كورونا لتراجع مرتباتهم، كما شهدت الاسر تغيرات في معدلات استهلاكها للسلع بخفض حجم مشترياتها من اللحوم والطيور.





وتابع، "حتى من سوف يضحي سيراعي الظروف الاقتصادية الحالية، فبدلا من أنه كان يشتري أضحية بأوزان ضخمة سيخفض حجم وزنها، ومن كان يشتري أضحيتين سيضر إلى الاكتفاء بواحدة، وبعض المواطنون سيفضلون توزيع لحوم أو شراء صكوك الأضاحي من الجمعيات الخيرية".





وبحسب "وهبه"، بلغت الأسعار الأولية للأضاحي، نحو 60 كيلو العجل البلدي، و55 للكيلو العجل المستورد، و58 جنيها لكل خروف البارقي، 53 جنيه للكيلو خروف البلدي ووصل سعر كيلو اللحم البلدي إلى 15 جنيه للكيلو، وقد تتغير هذه الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى.





وأضاف، "كنا خلال هذه الأيام قبل عيد الأضحي نتلقى اتصالات من الزبائن للاستفسار حول أسعار المواشي، حتى الآن لم أتلق أي استفسارات".







