جهاز المنيا الجديدة: استئناف حركة أتوبيسات النقل الجماعي





أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، عن استئناف حركة أتوبيسات"منظومة النقل الجماعي الذكي" بالمسارات التى تم الإعلان عنها مسبقاً لخدمة قاطني المدينة والمترددين عليها، على أن يكون العمل من الساعة الـ7 صباحاً وحتى الساعة الـ10مساء وعلى رأس كل ساعة بجميع الخطوط (2 ، 3 ، 4) ذهاباً وإياباً.









وأكد المهندس محمد مصطفى أحمد، ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامة المالية وحرصا على صحة وسلامة الركاب من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي يتم تطبيقها بشأن مجابهة فيروس كورونا.









وفي سياق متصل، أضاف المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم استقبال قراءات عدادات المياه بكافة الأحياء بالمدينة عبر تطبيق (Whats App) على رقم (01026799964)، على أن يتم إرسال (صورة قراءة العداد واضحة - صورة لآخر إيصال - صورة العداد)، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي والتيسير على العملاء ومنع التعامل بشكل مباشر مع الجمهور.







