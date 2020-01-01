شروط وخطوات تركيب "عداد الكهرباء الكودي" والمستندات المطلوبة

"العداد الكودي"، هو عداد كهرباء مسبوق الدفع لا يحمل اسم مالك الوحدة، ولا يعتبر سند قانوني لملكية العقار.





وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن شروط وخطوات تركيب العداد الكودي، والمستندات المطلوبة، تسهيلا على المواطنين كل ما يريدون معرفته عن تركيب العداد الكودي حتى 15 أغسطس المقبل (آخر موعد للتقديم)





ومن جهتها، أطلقت الوزارة المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، لبدء تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة اليوم الخميس الموافق 2 من يوليو لعام 2020.





خطوات تركيب العداد الكودي

وخطوات الحصول على تركيب العداد الكودي، تبدأ بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والضغط على رابط المنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء https://eservices.eehc.gov.eg/signup، وتسجيل البيانات المطلوبة، و يجب اختيار رقم سري مكون من 8 رموز ويحتوي على أرقام وحروف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات،

تركيب العداد الكودي.. الأوراق المطلوبة

يجب تقديم صورة البطاقة الشخصية، و عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية، و إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها، و صورة العقار من الخارج.

شروط تركيب العداد الكودي

- سعر محاسبة العداد التقليدي لا يختلف عن العداد الكودي، ويتم المحاسبة وفقا لأسعار الشرائح المعلنة.

- سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين بدأ من اليوم والذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.