ضبط تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي بالجمالية

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:50 ص
عملة
عملة
داليا عادل
ضبط رجال مديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بالجمالية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر مصوغات، وعاملان، مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة، حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم، وقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وبحوزتهم (4255550 جنيه مصرى– 47179 دولار أمريكى – 100 دينار ليبى – 250 درهم إماراتى). 

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إقرا أيضا.. إجراءات صارمة من الداخلية ضد مخالفي ارتداء الكمامات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2537 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجاء ذلك حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، في 24 ساعة.

كما جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي 

في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيء النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جارٍ التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات. 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة مستلزمات طبية مجهولة مباحث حوادث تحريات تجارة العملة النقد الأجنبي

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

منذ أقل من ساعتين

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ ساعة و 16 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ أقل من ساعتين

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

العثور على 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر داخل شقة في أكتوبر

ضبط سائق بحوزته 12500 كمامة طبية مجهولة المصدر بالسويس

ضبط 1.5 مليون كمامة وواقي طبي داخل مصنع بالقليوبية

سقوط شخص لإدارته مصنع كمامات بدون ترخيص في جنوب سيناء

سقط بـ 4500 قطعة طبية.. التحقيق مع صاحب شركة في السيدة زينب

ضبط 5050 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

10:09 ص

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

10:24 ص

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

11:27 ص

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

10:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن