ضبط تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي بالجمالية

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 4 ملايين جنيه و47 ألف دولار بالجمالية.





وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر مصوغات، وعاملان، مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة، حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم، وقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وبحوزتهم (4255550 جنيه مصرى– 47179 دولار أمريكى – 100 دينار ليبى – 250 درهم إماراتى).





وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



