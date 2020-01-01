تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات ضبط (1315) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 3،240 طن سلع غذائية "مفروم لحوم – هياكل – دواجن – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مديرية الطب البيطرى بوزارة الزراعة ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السادات (بمحافظة المنوفية).. لحيازته (6،330 طن جبن أبيض "معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة " – 24000 إستيكر وعبوة بلاستيك فارغة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة – مستلزمات تعبئة )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، مخالفًا بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية. 

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية ).. لحيازته ( 10600 قطعة كمامة ) بدون بيانات " مجهولة المصدر " وغير مطابقة للمواصفات القياسية " منتج نهائى – تحت التجهيز " وكذا (كميات كبيرة من " دعامات – شمع لاصق – أكياس بلاستيك " مجهولة المصدر " مستلزمات الإنتاج ") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك محل "بدون ترخيص" لتجارة الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة).. لحيازته ( 9280 قطعة أدوات كهربائية ( لمبة ليد - مشترك كهربائى – قاطع تيار )، وكذا 1500 متر " سلك" مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (937857) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراف نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

وتم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط ( 216) قضيه بإجمالى مضبوطات (15005) عبوة سجائر.

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